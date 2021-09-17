Орхан Инанды подал заявление о выходе из гражданства Турции

Вчера в столице Турции начался судебный процесс по делу Орхана Инанды.
16 сентября в столице Турции Анкаре начался судебный процесс по делу гражданина Кыргызстана, уроженца Турции Орхана Инанды.
Как передает государственное информационное агентство Турции Anadolu, Инанды принял участие в слушании из тюрьмы посредством видеоконференции.
Подсудимый сообщил, что из-за перелома руки не смог подготовиться к суду, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени.
Он также заявил, что суд Турции не имеет права привлекать его к ответственности, поскольку сам он является гражданином Кыргызстана и подал заявление о выходе из гражданства Турции.
Суд оставил Инанды под стражей и назначил следующее заседание на 23 ноября.
В Турции прокуратура Анкары просит приговорить Орхана Инанды к лишению свободы на срок от 15 до 22 с половиной лет. Ему предъявлено обвинение в «управлении вооруженной террористической организацией».
Орхан Инанды – уроженец Турции, приехал в Кыргызстан в 1995 году, а в 2012-м получил гражданство КР. Он руководит международным образовательным учреждением «Сапат»(ранее «Себат»). В ночь на 1 июня Инанды пропал. В милиции было возбуждено дело по статье 170 («Похищение человека») Уголовного кодекса КР. Позже его объявили в международный розыск по линии Интерпола.
5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к народу заявил, что представители турецких спецслужб доставили в страну Орхана Инанды. При этом он назвал задержанного «управляющим ФЕТО в Центральной Азии» и сообщил, что тот передан в руки турецкого правосудия.
После этого в милиции заявили, что расследуется законность получения Инанды паспорта Кыргызстана, а Военная прокуратура начала расследование факта его вывоза за границу.
Источник - "Азаттык"
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