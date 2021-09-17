Торт вместо лекарств - Минздрав выявил ошибку врача частной клиники, из-за которой умер пациент

Кыргызстанка пожаловалась омбудсмену Токону Мамытову на действия врача частной клиники и правоохранительных органов.
Как сообщили в пресс-службе Института омбудсмена, в июле 2020 года 37-летний мужчина умер от COVID-19.
По словам его матери, он умер из-за халатного отношения врача частной клиники. В Министерстве здравоохранения и социального развития по запросу омбудсмена провели служебное расследование, изучили историю болезни пациента и установили ошибку врача частной клиники. Отмечается, что врач недооценила тяжесть состояния больного.
«Неэтичное поведение врача - при вызове на дом в связи с ухудшением состояния больного она покупает торт и кормит его, объясняя слабость больного недоеданием и отсутствием продуктов», - сообщили в Минздраве.
Стало известно, что после смерти мужчины его родственники обращались в милицию, однако в УВД Октябрьского района Бишкека возбужденное уголовное дело вскоре прекратили. Позже прокуратура решение следователя отменила и поручила возобновить досудебное производство. Однако, как утверждают заявители омбудсмену, милиция не проводит никаких следственных мероприятий по этому делу.
В Институте омбудсмена сообщили, что Токон Мамытов обратился к генеральному прокурору с просьбой взять данное дело под личный контроль и дать юридическую оценку действиям врача частной клиники.
Всего за время распространения COVID-19 в Кыргызстане официально выявлено 177 тысяч 567 случаев коронавируса. Общее число жертв коронавирусной инфекции составило 2 тысячи 583.
Источник - "Азаттык"
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