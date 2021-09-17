"В деле Кумтора судьи Нью-йоркского суда встали на сторону справедливости"

В Кыргызстане общественность реагирует на решение суда Нью-Йорка по делам о банкротстве, где рассматривается иск по Кумтору.
Напомним, суд отказал адвокатам канадской Centerra Gold Inc в наложении санкций на Кыргызстан.
Политолог Бакыт Бакетаев, комментируя VB.KG решение американского суда, напомнил, что месяц назад в Бишкеке проходили митинги у посольства США в Бишкеке.
"Месяц назад мы с группой неравнодушных граждан провели митинг у посольства США в Бишкеке. В числе прочего, мы выступили с требованием справедливого решения со стороны американского суда, куда обратилась Centerra Gold Inc. В ходе митинга я обратился к послу США, отметив, что американский суд - самый справедливый суд в мире, в надежде, что Фемида все же займет сторону кыргызского народа. Тогда я получил изрядную порцию иронии и насмешек от хейтеров. Но вот, по прошествии месяца, пришла приятная весть из-за океана", - отмечает Бакыт Бакетаев.
Он напомнил, что канадская компания направила в суд Нью-Йорка ходатайство о наложении санкций на правительство Кыргызстана. Канадцы свое обращение в суд аргументировали тем, что действия Кыргызстана вокруг Кумтора, в том числе продление сроков внешнего управления, нарушили режим "автоматического приостановления". Их иск предполагал выплаты в размере одного миллиона долларов в день в виде неустойки.
"Нью-йоркский суд отклонил ходатайство Centerra Gold Inc о выплате нашим государством одного миллиона долларов в день. Тщательно рассмотрев ходатайство канадцев, суд постановил, что ни одно из указанных в жалобе действий Кыргызстана не нарушает предыдущий приказ суда об "автоматическом приостановлении". При этом судья отметила, что пока рано говорить о том, что вообще были нарушены какие-либо правила, - сообщил Бакетаев.
Политолог отметил, что процесс продолжится в октябре.
"Что ж, посмотрим, какое решение нас ожидает через месяц. А пока мы выражаем благодарность судьям Нью-йоркского суда, за то, что не предприняли опрометчивых шагов, а все же решили досконально разобраться и встали на сторону справедливости", - отметил Бакетаев.
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