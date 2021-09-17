ГКНБ: По делу Кумтора в розыск объявлено бывшее руководство канадской компании «Центерра» и топ менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани»

Бишкек, "Саясат. kg". Межведомственной следственной группой продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

Следствием были получены неопровержимые доказательства причастности топ менеджмента канадской компании «Центерра» и оператора рудника «Кумтор» - ЗАО «Кумтор Голд Компани», из числа иностранных граждан, к присвоению 200 миллионов долларов США в декабре 2013 года и их выводу на счет иностранной компании.

Так, в 2013 году на фоне активной работы правительства страны над вопросом реструктуризации проекта «Кумтор» и категоричной позиции парламента о невозможности принятия условий компании «Центерра», руководство данной компании в сговоре с топ менеджментом ЗАО «Кумтор Голд Компани» вывели из компании 200 миллионов долларов США под видом фиктивных долговых обязательств и их последующим списанием в качестве дивидендов.

По указанному факту следствием были заочно привлечены к уголовной ответственности и объявлены в розыск бывшие президент компании «Центерра» Ян Аткинсон, президент и председатель правления ЗАО «Кумтор Голд Компани» Макл Фишер и Андрей Сазанов соответственно, а также вице-президент по финансам ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» Джон Сьютер.

Следствие по данному уголовному делу продолжается, а по его результатам юридическая оценка будет дана всем фигурантам дела, причастным к преступным действиям в ущерб интересам страны по проекту «Кумтор», вне зависимости от их регалий и заслуг.