Выявлен еще один факт мошенничества в ходе избирательной кампании в парламент страны в 2020 году

Бишкек, "Саясат. kg". Как сообщалось ранее, ГКНБ продолжается планомерная работа по выявлению, пресечению и предупреждению фактов системной и политической коррупции в стране.

ГКНБ вновь установлен факт получения и присвоения обманным путем крупной денежной суммы на парламентских выборах, прошедших в 2020 году. Так, членом политической партии «Кыргызстан» и экс-депутатом парламента страны Ч.Р. были получены и присвоены денежные средства в сумме 300 000 долларов США за депутатский мандат, тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере.

16 сентября 2021 года, по результатам проведенных следственных действий и полученных доказательств, Ч.Р. был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Ч.Р. меры пресечения на весь период следствия, в ходе которого будут приняты исчерпывающие меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех причастных к данному преступлению лиц.