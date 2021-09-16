В бишкекской мэрии работают родные братья?

По ее словам, пребывание на должностях в мэрии родных братьев не есть хорошо.
Асылбек Акылбеков является депутатом Бишкекского городского кенеша, а его брат Руслан Акылбеков сидит в кресле вице-мэра. Об этом пишет Гуля Алмамбетова.
По ее словам, пребывание на должностях в мэрии родных братьев не есть хорошо.
«Вы, Айбек Жунушалиев, несете на себе тяжелый груз. Но что за семейная охлократия в столице? Надо обратить на это внимание», — советует Алмамбетова.
Источник: Медиа центр, gezitter.org
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