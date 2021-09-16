В бишкекской мэрии работают родные братья?

По ее словам, пребывание на должностях в мэрии родных братьев не есть хорошо.

Асылбек Акылбеков является депутатом Бишкекского городского кенеша, а его брат Руслан Акылбеков сидит в кресле вице-мэра. Об этом пишет Гуля Алмамбетова.

По ее словам, пребывание на должностях в мэрии родных братьев не есть хорошо.

«Вы, Айбек Жунушалиев, несете на себе тяжелый груз. Но что за семейная охлократия в столице? Надо обратить на это внимание», — советует Алмамбетова.

Источник: Медиа центр, gezitter.org