Выборы в ЖК. ЦИК может снять партию или кандидата с выборов, если жалоба на них подтвердилась 

В случае, если жалоба подтвердилась, то предусмотрен ряд мер ответственности в отношении кандидатов и партий:
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов по результатам рассмотрения жалобы, заявления в рамках выборов депутатов Жогорку Кенеша может привлечь кандидата или партию к конституционно-правовой ответственности или к ответственности в соответствии с Кодексом о нарушениях.
В случае, если жалоба подтвердилась, то предусмотрен ряд мер ответственности в отношении кандидатов и партий:
- предупреждение в случае нарушения требований, установленных статьями 22-28 конституционного закона о выборах (на протяжении всей кампании до дня голосования);
- отказ в регистрации кандидата или списка;
- отмена регистрации кандидата или списка кандидатов;
- отмена регистрации избранного кандидата.
АКИpress
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