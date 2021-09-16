Выборы 2020
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Выборы в ЖК. ЦИК может снять партию или кандидата с выборов, если жалоба на них подтвердилась 

В случае, если жалоба подтвердилась, то предусмотрен ряд мер ответственности в отношении кандидатов и партий:

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов по результатам рассмотрения жалобы, заявления в рамках выборов депутатов Жогорку Кенеша может привлечь кандидата или партию к конституционно-правовой ответственности или к ответственности в соответствии с Кодексом о нарушениях.

В случае, если жалоба подтвердилась, то предусмотрен ряд мер ответственности в отношении кандидатов и партий:

- предупреждение в случае нарушения требований, установленных статьями 22-28 конституционного закона о выборах (на протяжении всей кампании до дня голосования);

- отказ в регистрации кандидата или списка;

- отмена регистрации кандидата или списка кандидатов;

- отмена регистрации избранного кандидата.

 

 АКИpress

           

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