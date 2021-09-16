Суд Нью-Йорка отказал Centerra Gold. Кыргызстан не будет платить санкции и штрафы в $1 млн в день

Суд отклонил аргументы и ходатайство Centerra Gold о наложении санкций на Кыргызскую Республику на том основании, что юрисдикция суда оспаривается кыргызской стороной в рамках рассмотрения апелляции.
Как сообщили в «Кумтор Голд Компани», 15 сентября 2021 года в суде города Нью-Йорк состоялось слушание по рассмотрению ходатайств компании Centerra Gold, в том числе по наложению санкций на Кыргызскую Республику в размере 1 млн долларов США в день.
Суд отклонил аргументы и ходатайство Centerra Gold о наложении санкций на Кыргызскую Республику на том основании, что юрисдикция суда оспаривается кыргызской стороной в рамках рассмотрения апелляции.
Также суд не обладал подтвержденной персональной юрисдикцией над Кыргызской Республикой, и ни одно из заявленных действий не нарушает в настоящее время предыдущий приказ суда об «автоматическом приостановлении».
По ходатайству о наложении санкций суд постановил, что ни одно из действий Кыргызской Республики не являлось нарушением автоматического приостановления, т.к. продление временного внешнего управления было продолжением статус-кво, отсрочка и запрос документов судами Кыргызской Республики не являлись решениями по существу дела, а уголовные расследования подпадают под соответствующие исключения, и утверждения о возможной денонсаций соглашений не переросли в реальные практические нарушения автоматического приостановления, введенного ранее судом г. Нью-Йорк.
Tazabek
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