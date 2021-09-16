Абыкеев: Если бы депутаты выполнили хотя бы половину из своих обещаний, Кыргызстан стал бы процветающей страной, переплюнув Сингапур

Есть понятия вечного и временного.

Мудрые кыргызы говорили: «Думай о вечном». Заметил, что сегодня у людей не хватает ума, чтобы думать о вечном. Пока весь народ думает о том, кого бы избрать через два месяца на выборах в Жогорку Кенеш, я выступаю с другой стороны, предлагая новые программы под названием «Будущее», думая о будущем страны и народа. Наверное есть те, кто смеется: «Кто на тебя и на твое «Будущее» будет смотреть, если народ увлечен выборами?» И выборы, и депутаты – дело временное. Кого только мы не избрали на должность депутата за 30 лет. Какие только обещания эти депутаты не давали перед выборами. Если бы депутаты выполнили хотя бы половину из своих обещаний, Кыргызстан стал бы процветающей страной, переплюнув Сингапур. К сожалению, за последние 30 лет мы скорее движемся назад, чем вперед. Некоторые люди были депутатами еще в 90-х, говорят: «Теперь я набрался ума, на этот раз не подведу, если изберете». К сожалению, они ничего не сделают для страны и народа, даже если избрать их депутатами через 50 лет. Если бы могли, то сделали до этого.

Как народ, как страна мы должны встать на путь развития, позаботиться о будущем, видеть разницу между временным и вечным. Надо больше думать о вечном. Сейчас не только Кыргызстан, но и весь мир трясет. С одной стороны пандемия, с другой стороны – кризис, крупные страны – гегемоны думают о распределении мира. Хорошо понимающие это внутренние и внешние враги готовы растерзать нашу небольшую страну. В такие тяжелые обстоятельства только национальное единство, дружба способны помочь выстоять. Другого пути нет. Мы предложили «Формула единства национальной идеологии в юрточной философии». Некоторые недовольно назвали это «сказкой». Мы не обижаемся. Я не виноват, если вы не знаете значения слова «формула». А ведь есть даже те, кто называет наш «Манас» сказкой.

Давайте объединяться и думать о вечном. Позаботимся о будущем. Восстановим наши обычаи. Другого выхода нет.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org