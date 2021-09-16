Повысить тариф и убрать из центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека

Он отметил, что для жителей столицы это будет дополнительной нагрузкой на семейный бюджет.



«Учитывая стоимость ГСМ, комплектующих, считаю, что вариант повышения стоимости проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов, реален», — об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству сообщил вице-мэр Русланбек Акылбеков.

Он отметил, что для жителей столицы это будет дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. «Но мы вынуждены на это пойти, чтобы вообще не остаться без транспорта», — сказал он.



Русланбек Акылбеков добавил, что при действующем тарифе муниципалитет не может обновлять парк муниципальных предприятий и списывать транспорт. «По законодательству максимальный срок эксплуатации транспорта должен быть 5 лет, потому что за это время амортизация составляет 25 процентов. Но мы не можем это делать», — сказал он.

Также он напомнил, что по постановлению правительства, в центре города должен курсировать муниципальный транспорт на газомоторном топливе. «Сейчас привлекаем перевозчиков по аутсорсингу. Мы предоставляем маршруты, они указывают услуги. У «Шыдыр Жола» было обязательство по поставке 100 автобусов, но сейчас один маршрут обслуживает 10 автобусов. С «Эко Пассажирские Перевозки» подписали контракт на поставку 1 тысячи автобусов, 210 уже поступили, до ноября должны прибыть еще 140. Остальные ожидаем в будущем году, они будут 12-метровые. Еще есть контракт с ОсОО «Грин Бас» на 350 автобусов, первая партия прибудет в декабре», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что для того, чтобы обеспечить потребности столицы, нужно примерно 1,5 тысячи автобусов. «Если такое количество будет, то тогда микроавтобусы будут обслуживать жилмассивы, пригороды. Так и маршруточники не останутся без работы, и город будет чище, так как будет газомоторный транспорт», — сказал он.

Русланбек Акылбеков добавил, что для повышения качества перевозок муниципалитет разработал и внес в БГК положения по правилам перевозки, по конкурсам. «В последнем четко указаны требования к передвижному составу и другие условия», — сказал он.

Напомним, 2 июня в столице водители маршруток устроили забастовку и пять дней не выходили на линии. Они требовали повысить тариф на проезд. Мэрия пообещала решить вопрос до сентября и даже внесла соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).



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