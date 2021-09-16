Обвинение в захвате власти. Мелиса Турганбаева допросили в МВД

Экс-председателя ГСИН Мелиса Турганбаева допросили в МВД.

Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что бывшего чиновника вызвали в качестве свидетеля по делу о захвате власти.

«Имя Мелиса Турганбаева упоминается в аудиозаписи, распространенной в социальных сетях, где экс-замглавы МВД Курсан Асанов говорит о вооруженном захвате власти. После допроса Мелиса Турганбаева отпустили. Он дал подписку о неразглашении следственных действий», — сообщили редакции.

По подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

Кроме того, в социальных сетях появилось обращение нескольких общественных деятелей к главе государства Садыру Жапарову. В документе указывается, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Джетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек. Они якобы высказывают в СМИ лозунги о смене власти.

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