Курение ежегодно убивает более 6 тысяч человек

В Кыргызской Республике ежегодно умирает более 6 тысяч человек от различных болезней, связанных с потреблением табака.
Об этом сообщили из пресс-службы Министерства здравоохранения и социального развития.
Около 70% смертности в Кыргызстане происходят за счет основных неинфекционных заболеваний — сердечно-сосудистые, онкологические и бронхолегочные болезни и др.
Потребление табака представляет собой угрозу для здоровья любого человека, независимо от его пола, возраста, расы, культуры или образования.
По словам заведующего отделом Национального центра онкологии и гематологии Турусбека Абдылдаева, заболеваемость с онкологическими новообразованиями растет с каждым годом, которая напрямую связана с потреблением табака. «За последние годы в стране рак легких занимает 4-е место по смертности. Молодежь очень увлекается курением различных табачных изделий, как кальяны, электронные сигареты», — сказал он.
Медицинское сообщество призывает власти поддержать закон, защищающий права граждан на здоровье и чистый воздух.
Напомним, 29 июля депутаты Жогорку Кенеша поддержали законопроект «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля».
В данное время он рассматривается администрацией президента. Документ предусматривает запрет курения кальяна и электронных сигарет в общественных местах.
Источник: газета «Майдан.kg» №31 от 15.09.2021 / стр. 2, gezitter.org
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