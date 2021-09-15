Диетолог назвал особенную пользу чернослива для женщин

Американский диетолог Кристофер Мор назвал главные полезные свойства чернослива.
Об этом сообщает Eat This, Not That!
В первую очередь, чернослив богат клетчаткой: в 100 граммах этого продукта содержится около семи граммов клетчатки, при ежедневной норме в 22-28 граммов для женщины и 28-34 грамма для мужчин. «Чаще всего о черносливе говорят как о натуральном источнике клетчатки, но это только одно из его полезных свойств», — утверждает Мор.
Специалист рассказал, что, согласно исследованиям американских ортопедов, ежедневное употребление этих сухофруктов, помогает предотвратить потерю костной массы и поможет бороться с остеопорозом и другими заболеваниями костей, что особенно актуально для пожилых женщин. Возрастные участницы исследования, страдающие остеопенией (снижением минеральной плотности костей) и употреблявшие пять-шесть сухофруктов ежедневно в течение полугода, смогли предотвратить потерю костной массы.
«Вдобавок к этому, по последним данным, такое же количество чернослива облегчает течение сердечных заболеваний и борется с воспалительными процессами. В итоге чернослив оказывается прекрасным продуктом, который обязательно стоит включить в ежедневный рацион», — подытожил Мор.
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