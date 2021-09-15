Бесконечные выходки Чолпонбека Абыкеева, не уставшего врать

Абыкеев же не может подняться выше того, что попросту описывает события.



Читатели «обожают» его детективы, ужасы, бульварные книги, но кыргызский народный писатель и госсекретарь Чолпонбек Абыкеев не слишком-то внимателен, когда дает интервью журналистам. Он говорит, что его любимым писателем является Маркес, но мы убедились, что он не совсем понимает произведения представителя магического реализма. Если бы он действительно вдохновлялся бы Маркесом, то смог бы выдать что-то достойное. Абыкеев же не может подняться выше того, что попросту описывает события. В одном интервью Ч. Абыкеев откровенно лжет, заявляя: «Маркес писал «Сто лет одиночества» три года». Этот роман, опубликованный тиражом в 35 млн копий на 35 языках, он написал за 18 месяцев или полтора года. Об этом знает весь мир, но не Абыкеев. В еще одном интервью он охарактеризовал книгу «Девушка в красном платье» как «ужас»! И в литературе, и в других видах искусства произведения, описывающие немыслимые события, называют фантастикой (!). Конечно, мы не намерены учить его уму-разуму, потому что речь идет не о простом человеке, а о госсекретаре, который определяет идеологию нашей страны. Хотелось бы, чтобы он начал говорить правду и исправился.

Источник: газета «Азия news» №35 от 09.09.2021 / стр. 4,gezitter.org



