В школах будут измерять температуру каждого ребенка. Ежедневно

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции будут определять состояние каждого школьника.

Об этом сегодня, 15 сентября, на брифинге сообщила главный специалист административно-правового отдела управления образования мэрии Бишкека Чинара Исакова.

По ее словам, во всех общеобразовательных учреждениях функционируют медицинские пункты, работают закрепленные за школами врачи и медсестры.

"В фойе школ организованы входные фильтры. Там будут измерять температуру ежедневно, посменно. Будет определяться состояние каждого учащегося и сотрудника школы. Ведется журнал по контролю ежедневного осмотра. Масочный режим будет соблюдаться. Проводится обработка рук дезинфицирующими средствами, проветривание кабинетов", - отметила Исакова.

Готовность школ к учебному году проверила специальная комиссия столичной мэрии.

По предварительным данным, в школах Бишкека обучается 170 тыс. детей.





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