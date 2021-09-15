Здравствуй, школа! Милиционеры обеспечивают охрану общественного порядка

Сотрудники столичной милиции обеспечивают охрану общественного порядка по случаю начала нового учебного года.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек.
Сегодня, 15 сентября, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД задействованы в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности школьников в связи с началом учебного года в традиционном режиме.
"Сотрудники милиции, находясь на местах, в ходе несении службы проводят профилактические мероприятия разъяснительного характера, где просят всех присутствующих соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические правила в целях дальнейшего не распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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