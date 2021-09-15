В Кыргызстане новые тарифы на свет планируют ввести в начале октября

По нашим планам, среднесрочную тарифную политику введут с начала октября 2021 года.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра энергетики и промышленности КР Тилек Айталиев.
По его словам, документ обсуждают с весны. В него внесли правки, и сейчас среднесрочная тарифная политика проходит обсуждение в администрации президента и аппарате кабинета министров.
«Если документ вступит в силу в начале октября, то в конце месяца — начале ноября будут новые счета за свет, горячую воду и отопление», — рассказал Тилек Айталиев.
Против принятия в сегодняшнем виде среднесрочной тарифной политики выступили промышленники. Они отметили, что государство установило для них слишком высокие тарифы. В результате многие заводы могут обанкротиться. При этом промышленный сектор потребляет только 10 процентов электроэнергии. Основным потребителем считается население, для которого тарифы остаются на прежнем уровне.
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