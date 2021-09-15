Как в РФ оформить свидетельство о возвращении в Кыргызстан. Пояснение посольства

С 20 сентября посольство начнет оформлять и выдавать кыргызстанцам свидетельство на возвращение на родину по предварительной записи.
Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.
По ее данным, это позволит упорядочить процесс оформления документов, избежать очередей, повысить качество обслуживания посетителей и эффективность работы консульского учреждения.
Для записи на электронную очередь кыргызстанцам необходимо направить электронную заявку на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием персональных данных.
Ф.И.О.;
дата рождения;
номер телефона;
причину оформления (утеря/порча/истечение срока действия паспорта/выезд ребенка).
Отметим, свидетельство на возвращение в КР является временным документом, удостоверяющим личность гражданина Кыргызстана и обеспечивающее ему право на въезд в страну.
Свидетельство оформляется в случае:
утраты паспорта для возвращения в Кыргызскую Республику;
при обнаружении негодности для использования своего паспорта (химические или механические повреждения);
при окончании срока его действия (заявитель не может ждать оформления нового паспорта);
при отсутствии паспорта у граждан Кыргызской Республики, не достигших 18 лет, и новорожденных детей на территории РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207084/
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