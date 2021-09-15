Бишкек: В рассчитанных на 75 тысяч детей школах обучаются 170 тысяч школьников

Число школьников в муниципальных школах Бишкека превышает норму в 2-3 раза.
Об этом сообщили из мэрии.
По данным городского управления, в школах, рассчитанных на 75 тысяч детей, обучаются 170 тысяч школьников.
В городе Бишкеке насчитывается 89 муниципальных школ.
По всему Кыргызстану работают 2 тысячи 200 школ, где учатся более 1 млн детей.
Закрытые в связи с коронавирусной пандемией в марте 2020 года школы в этом году отроются 15 сентября и будут работать в привычном режиме.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!