Бишкек: В рассчитанных на 75 тысяч детей школах обучаются 170 тысяч школьников

Число школьников в муниципальных школах Бишкека превышает норму в 2-3 раза.

Об этом сообщили из мэрии.

По данным городского управления, в школах, рассчитанных на 75 тысяч детей, обучаются 170 тысяч школьников.

В городе Бишкеке насчитывается 89 муниципальных школ.

По всему Кыргызстану работают 2 тысячи 200 школ, где учатся более 1 млн детей.

Закрытые в связи с коронавирусной пандемией в марте 2020 года школы в этом году отроются 15 сентября и будут работать в привычном режиме.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org