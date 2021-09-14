Детские сады начнут работать с 15 сентября

По ее словам, на сегодня вакцинированы 82% работников детсадов.



Все государственные детские сады начнут работать с 15 сентября, сообщила на пресс-конференции вчера, 13 сентября, заместитель министра образования и науки Надира Жусупбекова.

По ее словам, на сегодня вакцинированы 82% работников детсадов.

Напомним, государственные детские сады быть закрыты в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года и с того времени полноценно не открывались.

С завтрашнего дня к традиционному режиму работы переходят и школы.

Источник: ПолитКлиника, gezitter.org