Уголь для населения начнет поставляться с октября

Бишкек, "Саясат. kg". Такое решение принято по результатам переговоров с инженерами и специалистами, трудящимися в горнодобывающей отрасли.

Новый руководитель ГП «Кыргыз комур» Мирлан Жакыпов решил организовать поставки угля для населения с октября. Такое решение принято по результатам переговоров с инженерами и специалистами, трудящимися в горнодобывающей отрасли.

Предстоящие 10-15 дней будут ясными, без осадков. Было принято решение о бесперебойной добыче угля в Кара-Кече на фоне устойчивой погоды.

Затем будет возможность ежедневно выделять 10 тысяч тонн угля в северный регион. У поставщиков угля будет возможность сразу же загрузить уголь и уехать, а не простаивать. Что касается поставок угля на Бишкекскую ТЭЦ, то они осуществляются бесперебойно.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org