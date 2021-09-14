Уголь для населения начнет поставляться с октября

Бишкек, "Саясат. kg". Такое решение принято по результатам переговоров с инженерами и специалистами, трудящимися в горнодобывающей отрасли.
Новый руководитель ГП «Кыргыз комур» Мирлан Жакыпов решил организовать поставки угля для населения с октября. Такое решение принято по результатам переговоров с инженерами и специалистами, трудящимися в горнодобывающей отрасли.
Предстоящие 10-15 дней будут ясными, без осадков. Было принято решение о бесперебойной добыче угля в Кара-Кече на фоне устойчивой погоды.
Затем будет возможность ежедневно выделять 10 тысяч тонн угля в северный регион. У поставщиков угля будет возможность сразу же загрузить уголь и уехать, а не простаивать. Что касается поставок угля на Бишкекскую ТЭЦ, то они осуществляются бесперебойно.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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