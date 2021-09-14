Протесты в Терек-Сае. Акима района оставили пожить в селе

Сельчане жаловались на шум и на обилие пыли. Молодые мамы рассказали об участившихся среди детей случаях аллергии и кашля.

Жители села Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области 8 сентября провели акцию протеста против кыргызско-турецкой золотодобывающей компании ОсОО «Эти Бакыр Терексай». Спустя пять дней с митинговавшими встретился полпред области Абсаттар Сыргабаев и оставил акима района пожить в селе 10 дней и решить озвученные людьми проблемы.

Сельчане жаловались на шум и на обилие пыли. Молодые мамы рассказали об участившихся среди детей случаях аллергии и кашля.

Полпред Абсаттар Сыргабаев пообещал отправить мобильную группы врачей для обследования здоровья детей.

Начальник ОВОС золотодобывающей компании показал сельчанам пробы пыли, воды, воздуха и почвы, которые проводятся каждый квартал. Но жители потребовали делать мониторинг ежемесячно.

Также терексайцев интересовал вопрос переселения людей из 62 домов по улице Мырзабаева. Отметим, ранее полпред региона Абсаттар Сыргабаев заявлял, что сельчан необходимо в срочном порядке переселить в другое место до наступления зимы, так как их земли попали под лицензионную площадь ОсОО «Эти Бакыр Терексай».

Но, как оказалось, по данным местной власти, на сегодня только у 22 домов документы в порядке, остальным требуются больше времени для получения красных книг.

Участники акции также подняли вопрос трудоустройства сельчан в компании. По словам гендиректора «Эти Бакыр Терексай» Вели Гекдере, в компании работают 1 тысяча 119 человек, из них 685 — жители села Терек-Сай.

«При появлении вакансий приоритет мы отдаем жителям села Терек-Сай. Представителей других регионов приглашаем на работу только в том случае, если нет необходимых кадров в селе», — сказал Вели Гекдере.

Чтобы ускорить решение всех озвученных вопросов, а также на собственном опыте убедиться в невозможности жить при постоянном шуме и пыли, жители села пригласили акима Чаткалького района Алтынбека Синербаева остаться жить в поселке Терек-Сай на 10 дней. Полпред области Абсаттар Сыргабаев предложение поддержал.



Отметим, в 2015 году конкурс на разработку месторождений золота Терек, Тереккан и Перевальное выиграло ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие «Кыргызалтына» (25 процентов) и турецкой компании «Эти Бакыр» (75 процентов).

Деятельность предприятий с самого начала сопровождается провокациями и разногласиями. В 2018-м на территории предприятия «Эти Бакыр Терексай» произошел конфликт с участием местных жителей.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207040/

