«В театре остаются только фанаты своего дела». Ответ руководства Театра оперы и балета

По словам руководства, в среднем артисты получают 9-10 тысяч сомов.

Ряд артистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева заявили о давлении и гонениях со стороны руководства театра и попросили главу государства Садыра Жапарова создать межведомственную комиссию и решить кадровый вопрос.

В свою очередь руководство театра на пресс-конференции заявило, что в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета, солистов достаточно и проблем никаких не имеется.

По словам руководства, в среднем артисты получают 9-10 тысяч сомов. Последнее повышение зарплат на 20 процентов было летом.

«У нас стабильная зарплата составляет 14 тыс. сомов. Низкая заработная плата является проблемой не одного нашего театра. Эта проблема есть у госслужащих, врачей и учителей. В нашем театре остаются только фанаты своего дела», —заявил солист театра Тилек Кийизбаев.

По словам Искендера Сартбаева, до этого 13 артистов балета уволились по своей воле. Атабек Садыркулов не обращался с заявлением о восстановлении на работе, добавил он.

Руководство также отметило, что артисты театра впервые за долгие годы планируют гастроли за границу. В частности, этой осенью поедут в Ташкент.

Напомним, 6 марта местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят.

Источник: SUPER.KG, gezitter.org