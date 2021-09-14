«В театре остаются только фанаты своего дела». Ответ руководства Театра оперы и балета

По словам руководства, в среднем артисты получают 9-10 тысяч сомов.
Ряд артистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева заявили о давлении и гонениях со стороны руководства театра и попросили главу государства Садыра Жапарова создать межведомственную комиссию и решить кадровый вопрос.
В свою очередь руководство театра на пресс-конференции заявило, что в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета, солистов достаточно и проблем никаких не имеется.
По словам руководства, в среднем артисты получают 9-10 тысяч сомов. Последнее повышение зарплат на 20 процентов было летом.
«У нас стабильная зарплата составляет 14 тыс. сомов. Низкая заработная плата является проблемой не одного нашего театра. Эта проблема есть у госслужащих, врачей и учителей. В нашем театре остаются только фанаты своего дела», —заявил солист театра Тилек Кийизбаев.
По словам Искендера Сартбаева, до этого 13 артистов балета уволились по своей воле. Атабек Садыркулов не обращался с заявлением о восстановлении на работе, добавил он.
Руководство также отметило, что артисты театра впервые за долгие годы планируют гастроли за границу. В частности, этой осенью поедут в Ташкент.
Напомним, 6 марта местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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