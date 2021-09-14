Как проверить, снижен иммунитет или нет? Ответ доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский объяснил, с помощью каких исследований можно определить уровень иммунитета, и предостерег от употребления фуфломицинов.

- Все только и говорят о сниженном иммунитете. Но как можно проверить, так ли это?

Евгений Комаровский:

- На самом деле многочисленные разговоры про иммунитет и про снижение иммунитета обусловлены тем фактом, что кому-то же надо продавать лекарства, которые якобы повышают иммунитет. Большинство лекарств, которые "повышают иммунитет", это классические так называемые фуфломицины - лекарства с недоказанной эффективностью.

Причем вы должны сразу знать, что любое средство, способное воздействовать на иммунитет - повышать его или понижать, - это очень серьезные препараты с огромным количеством побочных эффектов.

Считается, что обычный нормальный ребенок, посещающий детский коллектив, должен болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год. Если ребенок болеет 6 раз в год или вы болеете 6 раз в год, то о чем это говорит? О том, что вы не просто болеете, а выздоравливаете.

Чуть ли не главный признак пониженного иммунитета, с которым надо что-то делать, - это когда человек не может произнести фразу: "Я выздоровел".

Когда вы больны практически постоянно. Когда любой копеечный чих дает осложнения. Но если человек болеет и выздоравливает, значит, у него нормальный иммунитет.

Сейчас с огромным и просто потрясающим развитием лабораторной службы, когда практически на каждом углу в крупных городах находятся лаборатории, которые готовы пойти вам навстречу и обследовать иммунитет тысячью разными способами, то естественно, разговоры про то, что надо обследоваться, становятся все более и более актуальны.

В большинстве случаев, для того чтобы сделать выводы о состоянии вашего иммунитета, достаточно обычного клинического анализа крови, на который посмотрит врач и скажет, что там у вас не так.

Поэтому еще раз вас прошу: если вы думаете, что у вас проблемы с иммунитетом, то нужны:

- ваш семейный врач;

- клинический анализ крови;

- задуматься над образом жизни.

Надо думать не о волшебной таблетке, а о том, как изменить образ жизни!





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