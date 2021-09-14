Депутат: Баткенцы обращаются с просьбой помочь получить землю в Бишкеке

Она отметила, что жители приграничных сел не чувствуют себя в безопасности.

Во время опроса жителей Баткенской области каждый второй респондент выразил намерение переселиться в Чуйскую область, сказала в эфире «Марал» руководитель общественного фонда «Инсан Лейлек» Гульнара Дербишева.

Она отметила, что жители приграничных сел не чувствуют себя в безопасности. Они видят только два пути выхода: стать внутренним мигрантом, переселившись в новые жилмассивы Бишкек, Сокулукский и Жайыльский районы, или уехать во внешнюю миграцию.

Ее слова подтвердила депутат Жогорку Кенеша Карамат Орозова, сказав, что к ней обращается ряд баткенцев с просьбой помочь получить землю в окрестностях Бишкека.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org