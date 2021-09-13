Динара Кутманова, председатель Государственного комитета экологии и климата: «Когда я сказала об экологическом ущербе на Кумторе в 5 млрд долларов, и что Сариев его уменьшил, мне отключили микрофон»

При проверке Кумтора в 2013 году нам не давали много материалов, мы очень сильно замучились.



— Динара Асиевна, в 2013 году вы, не боясь притеснений власти, доказали экологический ущерб на Кумторе. Что происходит сейчас?

— При проверке Кумтора в 2013 году нам не давали много материалов, мы очень сильно замучились. Придя в марте нынешнего года, убедились, что ситуация совсем другая, чем раньше, дали запрашиваемые документы, мы тщательно проверяем каждый из них. Начало выходить много фактов, документов, ранее неизвестных нам. В 2013 году я думала, самое большое нарушение закона — это складирование на поверхности ледников земли, породы, отходов. Полагала, что не может быть большего злоупотребления, чем это.

Вот недавно, в июле-августе мы стали свидетелями многих огорчивших фактов. Оказалось, возле места очистки, вокруг выбросов отходов и у дамбы они закопали отходы металла, целиком разную технику (погрузчик, трал). Мы сильно удивляемся, зачем они закопали чистую технику. Если виды техники отслужили свой срок, надо было сдать на металлолом, а они закопали. Эти вещи вероятно делались для отмывания денег.

Как только ввели временное внешнее управление, я сразу созвала экологов, сказала: дайте полный отчет об отходах, должен быть учет, в каком месте какие отходы имеются, скажите сколько продано, а сколько сдано в утилизацию или захоронено. Они сказали: до этого не проводился точный учет. Это большое нарушение закона. В принципе, отходы должны закапываться в зависимости от сорта, продаваться или утилизироваться.

Кроме того, раскрываются очень большие коррупционные обстоятельства по отработанным техническим маслам (отработка). На Кумторе очень много техники, запросила отчет по отработанным техническим маслам (ГСМ), выяснилось, что не записывалось даже, сколько из предприятия выходит ежегодно отработанных технических масел. В принципе у этого есть своя норма, в один год на технику отрабатывается столько-то ГСМ масла, а отработанных масел столько-то (отработка). У них и этого не оказалось. Следовательно, на Кумторе в течение стольких лет совсем не шли плановые работы, это халатность на производстве, требующая принятия мер на основе закона.

— Как вы думаете, отчего происходила эта халатность?

— Можем открыто сказать, что это произошло из-за созданных коррупционных схем. Потому что с самого начала отработанное техническое масло всегда выигрывала только одна компания. Если в свое время отработанное масло на рынке продавалось до 13-15 сомов, то эта компания получала от 1 сома 70 тыйынов до 3 сомов 70 тыйынов. Как видно из этого, разница составляла 12-13 сомов, миллионные деньги, должные поступать в казну государства, поступали в чей-то карман.

— В чьи карманы?

— Конечно, поступали владельцам компании, закупавшей средство. На Кумторе ежемесячно расходуются тонны масла ГСМ. С 1995 года ежегодно воровались многомиллионные средства. Это же ущерб, нанесенный государству. В случае точного соблюдения экологического порядка, проведения учета, такое положение не зародилось бы. Должна быть дана правовая оценка столь халатной работе экологической службы, допущению больших недостатков. Если от одного только отработанного масла мы получаем столько ущерба, то куда пойдет остальное? Все эти деньги должны были поступить народу Кыргызстана.

Запросила у экологической службы паспорта по отходам, они написали: в одном году 13 видов, через 2 года 25 видов отходов. Что стало причиной увеличения в два раза видов отходов за два года, открылись ли новые цеха, или начались строительные работы? Никто на это не смог дать ответа. Значит, их тоже надо досконально проверить, эти факты также были сделаны для отмывания денег. В общем мы должны провести полную реформу экологической службы, рассмотреть правовые функции. А иначе они работают по базарному методу.

— Установлено ли, кому принадлежит компания, за бесценок покупавшая отработанные технические масла на Кумторе и высосавшая миллионные средства, которые должны были поступать в карман Кыргызстана?

— В народе до этого говорили, что она принадлежит Сарпашевым, об этом все знают. Я тоже слыхала это, но не придавала особого значения, думая, как может быть коррупция в этом месте. Поздней, увидев отчет, стала свидетелем и очень удивилась, какие большие средства украдены. В общем, здесь оказалось очень много вопросов. Ставлю требование: все это уточните, возьмите на учет отходы, уточните.

Вот такая же коррупционная схема есть и в металлах. Они не делили на черный и ценный металл, записывали как один. В принципе разница стоимости черного и ценного металла как между небом и землей. Их продавали в 10 раз дешевле рыночной цены. На этом своровали миллионные деньги. Выходят факты, что запчасти техники выводили из строя меньше чем за год, выбрасывали в отходы. Оказалось, очень много таких коррупционных элементов. Значит, во всех 25 видах отходов была большая коррупция.

Соответствующие органы должны тщательно расследовать, заставить отрыгнуть разграбивших богатства кыргызского народа и привлечь к наказанию. К сожалению, при подходе к вопросу ответственности выступают «против» чиновники, стоявшие во главе коррупции, организуют разные действия. Только недавно обвиненный в коррупции по Кумтору Т. Сариев начал атаку на меня, распространяет в социальных сетях фейки и ложную информацию обо мне.

— Кстати, о Сариеве, правда ли сказанное им «по вашему показанию я сижу в тюрьме»?

— Как посадят в тюрьму по показанию только одного кого-то? Разве органы глупцы, чтоб сажать всякого по показанию? У нас есть закон, все устанавливается в рамках закона. Вкратце, сказанное им «по показанию Кутмановой» — это сказка. Сариев, видимо, думал, что все его предыдущие темные дела забылись.

Весь народ знает, что 9 лет назад по вопросу экологии на Кумторе шла чрезвычайно жесткая борьба. В Жогорку Кенеше мне не давали слова, по просьбе депутатов я вышла выступать, и когда сказала: «Экологический ущерб на Кумторе – 5 млрд долларов, его Сариев уменьшил», — мне отключили микрофон. Дважды вызывали в прокуратуру, оказывали крайне сильное давление. А ведь Сариев в то время ходил адвокатом разграбивших Кумтор? Если Сариев это забыл, то народ еще помнит.

Я тогда выступала, говоря, что уменьшили коэффициенты. Потому что в статьях 46-47 Водного кодекса четко записано: нельзя складировать отходы на поверхность ледников. Касательно воды в статьях 46-47 отчетливо записано: нельзя сваливать на ледники не то что отходы, а вообще ничего. Есть принятая в 2011 году методика, по которой принимаются меры к нарушителям тех двух законов. В соответствии с ней, (штраф) повышается в 4 раза, 2 раза и в 5 раз. Если отходы размещены неправильно, то в 4 раза, за свалку отходов без разрешения – в 2 раза, за превышение лимита увеличится в 5 раз.

Несмотря на это, в то время государственная экотехническая инспекция подсчитала 6 млрд сомов, по тогдашнему курсу доллара — 152 млн долларов. В нынешнем году подсчитали с комиссией, вышло 261 млрд 700 млн сомов, по сегодняшнему курсу доллара — 3 млрд долларов. К сожалению, в то время подсчитанные 152 млн долларов тоже не получили полностью. В 2017 году составили стратегическое соглашение, добились выплаты всего лишь 60 млн долларов, а 92 млн долларов не поступили государству. Сейчас Сариев морочит голову народа словами «методика того, другого». У государства есть только одна методика, ее утверждает правительство. Вкратце, руководимая Сариевым в 2013 году комиссия нарушила методики, пусть ответит за те свои дела.

— В 2013 году руководимая Т. Сариевым комиссия израсходовала средства государства, говорилось о найме частных компаний на большую сумму. По тому эпизоду тоже будет ответственность?

— Да, в 2013 году руководимая Темиром Сариевым комиссия для проверки Кумтора наняла две компании – Барлет и Мушкат. На обе потратили около 700 тысяч долларов. От этого не было никаких результатов. Те средства были просто растрачены. Кто даст ответ? Во времена прошлых руководителей именно таким способом были разворованы государственные средства. Должен быть проверен вопрос: «Не отмывались ли деньги посредством Барлеф и Мушкат?». Растратили из казны государства средства в чрезвычайно большой сумме. Если бы в то время Сариев преследовал интересы государства, тогда у него была полная возможность выполненную сегодня работу выполнить 9 лет назад. К сожалению, не сделал.

— Какие еще претензии выдвигаются в отношении вас?

— Весь народ знал, что агентство по охране окружающей среды погрязло в коррупции. Тому свидетельство – экологическое положение на месторождениях. Начиная с моего назначения на должность, я приступила к увольнению с работы сотрудников с «испорченной глоткой», приведению в порядок. Те недовольные группы сейчас Сариев старается использовать. Недавно дал подписать 4 лицам, от имени комитета направил обращение к президенту. Но те 4 работают не в комитете, а в лесном хозяйстве. Пришли проверять их всех. После выигрыша в суде Калдарова ушел Пирназаров. Он сказал «я не подписывал». Остальные трое сказали, что им дали подписать за другую вещь. Теперь должен ответить человек, поставивший фальшивую подпись и оклеветавший. Конечно, борьба обострится. Мы выкапываем вышесказанные коррупционные дела, а те не будут лежать просто так. Не возьмут сразу вину на себя, постараются очернить власть, облить грязью. Но народ сам взвесит. Мы опираемся на народ.

— Произошли ли сдвиги в экологии после перехода Кумтора под временное управление?

— Сейчас всплывают сплошь коррупционные дела, после их полного выявления начнется упорядочение. Должна сказать, Тенгиз Болтурук предпринимает очень хорошие действия. Из-за опасения прорыва озера Петрова создается проект строительства маленькой ГЭС, выкачивающий воду проект. Второе, надо чистить подземные воды. Третье, в месте сбора отходов-хвостохранилище имеется 107 тонн золота, скоро начнутся там исследовательские работы. Все это экологический вопрос.

— Говорится о скоплении воды в выкопанной яме…

— В карьере всегда собирается вода, она ежегодно выкачивается насосом. Это специально с преувеличениями говорит Центерра. Можем сказать, от безвыходности пишет всякие ложные вещи, злится, что Кумтор работает. Несмотря на то что остановила все доставки, чинит разные препятствия, наши ребята смогли продолжить освоение. Она (Центерра) отключила компьютерную систему, но наши же программисты снова запустили ее в работу.

Источник: газета «Жаны ордо» №25 от 10.09.2021/стр.8, gezitter.org