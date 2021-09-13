Депутату, желающему ввести уроки нравственности, нужны голоса верующих?

Один из депутатов Жогорку Кенеша начал бредить, мол, надо ввести уроки нравственности.

Вот так. Один из депутатов Жогорку Кенеша начал бредить, мол, надо ввести уроки нравственности. Это вызвало дискуссии среди общественности. В то время как Министерство образования и науки не в состоянии полноценно обеспечить учебниками, как оно будет поддерживать занятия по этому предмету? Какой будет методика? В общем непонятно. Наверное, лишнюю головную боль создают те, кто хочет прибрать к рукам голоса верующих перед выборами. И без уроков нравственности учителя наставляют детей, дома их воспитывают родители и родственники. Обязательно делать уклон на религию? Почему бы тому депутату не поделиться соображениями о том, как все будет устроено, а не ограничиваться предложением ввести предмет?

Источник: газета «Азия news» №35 от 09.09.2021 / стр. 7, gezitter.org