Мозгачева: Ношение масок в бишкекских школах – обязательно

Бишкек, "Саясат. kg". В средних школах Бишкека ношение масок остается обязательным.

Об этом на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского кенеша сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

«В каждой школе будут коврики, содержащие дезинфицирующие средства. В каждом классе будут средства по дезинфекции рук. Ношение масок будет обязательным, учителя в обязательном порядке получат вакцины. Основная проблема – невозможность соблюдать дистанцию в классах из-за многочисленности учеников. Во многих школах занятия идут в три смены, есть школы, превысившие заполняемость в четыре раза», — сказал Мозгачева. По ее словам, эти проблемы были донесены до кабинета министров.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org