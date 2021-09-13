Ученые выяснили слово, которое предсказывает конец отношений - за три месяца до расставания

Ученые из Принстонского университета выяснили, что расставание обычно намечается задолго до конца отношений.

При этом, употребление всего лишь одного слова может предсказать разрыв отношений, пишет немецкий журнал Stern.

В исследовании говорится, что причины разрыва отношений так же индивидуальны, как и сами отношения. Но отдаление друг от друга у всех зачастую происходит похожим образом. Ученые смогли убедиться в этом, изучив наше поведение в социальных сетях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В своем исследовании они изучили слова, используемые переживающими расставание людьми в интернете, а именно на платформе Reddit. Там существуют различные форумы на тему любви, отношений - и их окончания. На их основе исследователи определили конкретные языковые маркеры, которые могут указывать на расставание.

При этом всего лишь одно слово привлекло их внимание - это слово «я». Исследователи пришли к выводу, что за три месяца до расставания люди в большей степени начинают говорить о себе, используя слово «я» вместо слова «мы».

Это небольшое, но важное изменение в выборе слов, вероятно, остается незамеченным большинством людей - не говоря уже о нас самих. Однако оно играет важную роль. Ведь когда мы снова начинаем говорить о себе как об отдельном человеке вместо того, чтобы говорить о нас как о паре, особенно когда речь идет о будущем, наш партнер, кажется, перестает быть в нашем подсознании частью этого будущего, говорится в статье.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что мы отдаляемся друг от друга в языковом плане задолго до того, как мы делаем это физически. По их словам, наша речь меняется в течение длительного периода времени после окончания отношений - примерно за три месяца до расставания и до шести месяцев после. Исследователи пришли к выводу, что прежде чем мы смиряемся с расставанием, проходит примерно полгода.

Поэтому, когда мы сами замечаем изменения в выборе слов, стоит присмотреться к ним повнимательнее. Спросить себя, есть ли проблемы в отношениях и какие именно. Хотим ли мы по-прежнему иметь совместное будущее и если да, то какое. И как мы можем сделать его возможным, если будем заблаговременно обсуждать изменения в отношениях.

CentralAsia