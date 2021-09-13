Названа неожиданная причина заражения коронавирусом

Плохое настроение может провоцировать заражение коронавирусом, об этом в эфире «Радио 1» предупредила инфекционист Светлана Малиновская, передает РИА Новости.
По ее словам, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунную систему. Защитные силы организма понижаются на фоне страха, паники и подавленности. Специалист убеждена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.
Поражения психики при коронавирусе иногда настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например, инстинкту самосохранения, замыкаясь в себе и отказываясь от лечения, подчеркнула эксперт.
Инфекционист рассказала, что в настоящее время влияние COVID-19 на когнитивные способности человека пока полностью не изучено, однако уже известно, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.
Во всем мире сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к «вызывающим озабоченность». Помимо «дельты», туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).
CentralAsia
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