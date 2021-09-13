Это испытание для государства, власти, духовенства, общества

Эксперт в области религиоведения директор независимого аналитического центра “Религия, право и политика” КАДЫР МАЛИКОВ так оценивает риски водворения талибов для нашей страны.

По его словам, после ухода иностранных войск происходящее в Афганистане продолжает нести опасность для стран региона с демократическим светским форматом правления, поскольку неизвестно, как готовы к этому испытанию светские лидеры, духовенство да и само общество, например Кыргызстана.

Он считает, что в попытке защитить существующие свободы страны региона станут более закрытыми, обособленными, а внутри них появится опасность скатывания к национализму, толитаризму.

— В наших странах, как никогда, высок запрос на социальную справедливость. Помимо гражданской войны, гуманитарной катастрофы, потока беженцев, нам стоит обратить внимание на угрозу внутреннего характера: это реакция населения на ужесточение контроля, давление на СМИ, религиозные организации.

Происходящее в Афганистане — как витрина, и все, что там происходит, может нести идеологическую, пропагандистскую угрозу именно для наших стран с демократической светской системой ценностей и правления. Прежде всего это вызов светскости. Насколько в настоящий момент наши политические элиты понимают всю серьезность того, что Центральная Азия вошла в новый виток геополитического процесса?

Будут проходить испытание наши демократические ценности: свободы СМИ и религии, экономической и общественной безопасности. Защита конституционного строя будет выходить на первое место.

Страх и недоверие стран друг к другу, как цепная реакция, будут только усугубляться. И это подстегнет к перевооружению региона ЦА на фоне разочарования демократическими ценностями, реформами светских политических элит. Часть молодежи будет вовлечена в идеи запрещенных террористических идеологий, которые уже транслируются с территорий запрещенных формирований в соцсетях, закрытых группах, — считает эксперт.

Катализатором может оказаться любая ситуация. Например, исламофобия, связанная со страхами “афганизации”, фобии в отношении пакистанских студентов — все это это может привести к расколу и по национальному признаку, поиску “чужих”.

Как результат — рост страха, агрессии, раскол в обществе на светских и религиозных. Фокус внимания намеренно направить на какую–то группу людей. Увы, при том что у нас в государстве происходит деградация, падение образованности молодежи, она становится легкой добычей для вербовщиков террористических организаций.

Что делать? Надо отслеживать агрессивную риторику, анализировать, стараться разбираться в происходящем, чтобы не разрушить государство. И помнить, что цель многих террористических организаций — демонтаж государственности, светскости. И не надо этому помогать, — призывает Кадыр Маликов.

Светлана ЛАПТЕВА.

"Вечерний Бишкек"