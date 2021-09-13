11-13 сентября в части Бишкека отключат свет (список улиц)

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.



ОАО "Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 11-13 сентября. Информация указана на официальном сайте "Северэлектро".

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.

Бишкек

13 сентября, понедельник

Западный РЭС:

09:00-18:00

отрезки улиц Уметалиева, Киевской, Владимирской, Исанова, Ташкентской, 9-е января, Кудрука, Брестской, Журнальной, Волкова, Власова, Очаковской, Кайназаровой, пр. Дэн Сяопина, пер. Барабинского

09:00-18:00

жилмассив "Ак-Босого" (ул. Чуй, 30-34)

жилмассив "Арча-Бешик" (ул. Эр-Тайлак, Камбар-Ата)

жилмассив "Калыс Ордо"

пр. Манаса, д. №61

По теме:

+37,1 🌞 и -2,8 🌨️ Температурные рекорды сентября в Бишкеке (графики)

Восточный РЭС:

09:30-13:00

ул. Ахунбаева, д. №110

14:30-17:00

ул. Ахунбаева, д. №110а

09:00-12:00

отрезки улиц Менделеева, Токольдош

10:00-17:00

отрезки улиц Токольдош, Октябрьской

09:00-14:00

отрезки улиц Армейской, Литовской, Токольдош

12:00-17:00

отрезки улиц Кийизбаевой, 7 Апреля, Армейской, Литовской

09:30-18:30

жилмассив "Кара-Жыгач" (ул. Жетиген, Исакеева)

09:30-18:30

ул. Мичурина-ул. Усенбаева-пр. Жибек Жолу



URL: https://kaktus.media/445713