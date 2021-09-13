11-13 сентября в части Бишкека отключат свет (список улиц)

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
ОАО "Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 11-13 сентября. Информация указана на официальном сайте "Северэлектро".
Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
Бишкек
13 сентября, понедельник
Западный РЭС:
09:00-18:00
отрезки улиц Уметалиева, Киевской, Владимирской, Исанова, Ташкентской, 9-е января, Кудрука, Брестской, Журнальной, Волкова, Власова, Очаковской, Кайназаровой, пр. Дэн Сяопина, пер. Барабинского
09:00-18:00
жилмассив "Ак-Босого" (ул. Чуй, 30-34)
жилмассив "Арча-Бешик" (ул. Эр-Тайлак, Камбар-Ата)
жилмассив "Калыс Ордо"
пр. Манаса, д. №61
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Восточный РЭС:
09:30-13:00
ул. Ахунбаева, д. №110
14:30-17:00
ул. Ахунбаева, д. №110а
09:00-12:00
отрезки улиц Менделеева, Токольдош
10:00-17:00
отрезки улиц Токольдош, Октябрьской
09:00-14:00
отрезки улиц Армейской, Литовской, Токольдош
12:00-17:00
отрезки улиц Кийизбаевой, 7 Апреля, Армейской, Литовской
09:30-18:30
жилмассив "Кара-Жыгач" (ул. Жетиген, Исакеева)
09:30-18:30
ул. Мичурина-ул. Усенбаева-пр. Жибек Жолу
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