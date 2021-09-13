Орозайым Нарматова вышла на связь после задержания

Орозайым Нарматова опубликовала пост в соцсетях. По ее словам, с ней все хорошо, она находится у родственников дома.

"Уважаемые соотечественники! Я благодарю за то, что поддерживаете меня и вместе со мной за правду. Сейчас меня сотрудники привезли домой к моим родственникам. Даст Бог, проводят завтра до Москвы. Со мной все хорошо! Я подписала документ о неразглашении тайны следствия, провели пояснительную беседу. Спасибо вам всем! Завтра все подробно расскажу. Прошу прощения, что заставила переживать вас", - написала Нарматова.

Напомним, 10 сентября члена партии "Бутун Кыргызстан" Орозайым Нарматову задержали в аэропорту Оша. В этот день рано утром она собиралась вылететь в Россию.

В МВД сообщили, что дело в отношении Нарматовой зарегистрировано по ст. 313 ч. 1 "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)" УК КР.

10 сентября ее привезли в Бишкек на допрос. МВД заверило, что Нурматову допросили в качестве свидетеля и отпустили.

27-летняя Орозайым Нарматова часто критиковала действующую власть на своей странице в Facebook.





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