Лаборатория Касперского и ГКНБ создадут "киберщит" для Кыргызстана

Одна из приоритетных задач данного соглашения - разработка и внедрение комплексной системы кибербезопасности Кыргызской Республики.

Государственный Комитет Национальной Безопасности Кыргызской Республики при содействии Программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с "Лабораторией Касперского", международной компанией, работающей в сфере информационной безопасности и цифровой приватности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В торжественном подписании приняли участие Евгений Касперский, генеральный директор "Лаборатории Касперского", и Жаныбек Жоробаев, заместитель председателя ГКНБ Кыргызской Республики, директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности.

Одна из приоритетных задач данного соглашения - разработка и внедрение комплексной системы кибербезопасности Кыргызской Республики. Кыргызстан часто оказывается на высоких позициях в различных рейтингах киберугроз. По данным "Лаборатории Касперского", только с начала 2021 года примерно каждый четвёртый интернет-пользователь в этой стране столкнулся с различными киберугрозами, а каждый второй - с атаками так называемых локальных угроз, попадающих на устройство пользователя через съёмные носители. За первые шесть месяцев этого года "Лаборатория Касперского" заблокировала в Кыргызстане более 60 тысяч попыток перехода на фишинговые страницы. Эксперты отмечают, что злоумышленники всё чаще атакуют организации. Так, в январе-июне 2021 года в Кыргызстане с веб-угрозами столкнулось 19% корпоративных пользователей интернета, а с локальными зловредами - 42%.

"Лаборатория Касперского" планирует привлекать к данному проекту профильных специалистов с опытом разработки и внедрения систем обеспечения кибербезопасности в масштабах государства, а также предоставлять аналитические отчёты об угрозах, направленных против государственных информационных систем. Компания окажет содействие в формировании собственных технических компетенций для самостоятельного управления защитой информационных систем и ресурсов программы цифровой трансформации Кыргызской Республики. Для этого планируется проводить семинары и регулярно консультировать системных администраторов и специалистов, поддерживающих информационные системы. Ещё один шаг, обсуждаемый в рамках соглашения, - запуск программы непрерывного образования для системных администраторов и открытие учебного центра и класса "Информационная безопасность" на базе одного из ВУЗов.

"Данное соглашение пойдёт нам на пользу. Мы усиливаем взаимодействие с "Лабораторией Касперского" по вопросам реагирования на компьютерные инциденты, ведь сотрудничество - наиболее эффективный способ бороться с киберугрозами. Опыт и знания одного из ведущих мировых игроков в сфере кибербезопасности помогут нам противодействовать атакам как на государственный сектор, бизнес, так и на частных пользователей", - комментирует Жаныбек Жоробаев, зампредседателя ГКНБ, директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности.

"Наше портфолио уже давно не ограничивается традиционными антивирусными решениями. Мы также разрабатываем и внедряем широкий спектр кибериммунных технологий, продуктов и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами, в том числе на объектах критической инфраструктуры. Наши эксперты рады объединить усилия с ГКНБ Кыргызской Республкики, чтобы повысить уровень информационной безопасности на уровне целого государства и помочь Республике реализовать эффективную, удобную и доступную защиту от киберугроз", - прокомментировал Евгений Касперский, генеральный директор "Лаборатории Касперского".

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