Заплати деньги – отдадим ключ…

Возможно откроется в ноябре Государственный исторический музей, который на протяжении нескольких лет погряз в скандале из-за реконструкции.

Для официального открытия музея необходим приезд группы специалистов-программистов из Германии, установивших программное обеспечение для экспозиций. Без этого открыть музей не получится. Ключи от всех программ и приложений для запуска современного оборудования в музее хранятся у специалистов немецкой компании.

Выяснилось, что Кыргызстан задолжал германской компании 225 тысяч евро за оборудование. Немцы готовы передать ключи только после погашения долга. По официальным данным, на реконструкцию Государственного исторического музея было затрачено 1,5 млрд сомов. Один из присвоивших деньги музея чиновник находится в бегах, остальные до сих пор дают показания.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №66 от 10.09.2021 / стр. 3, gezitter.org