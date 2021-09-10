С митингующими торговцами «Дордоя» встретился замминистра экономики и финансов

С митингующими торговцами рынка «Дордой» в Доме правительства встретился замминистра экономики и финансов Бекболот Алиев.

Об этом 24.kg сообщил один из участников акции протеста Алтын Калыбаев.

По его словам, текстильщики направили письмо на имя председателя кабинета министров Улукбека Марипова с просьбой посодействовать в снижении таможенных пошлин и налогов на импортируемые товары.

«Сегодня нас приняли в Доме правительства. Мы написали обращение к председателю кабмина. С нами также встретился замминистра экономики и финансов Бекболот Алиев и пригласил в здание министерства к 16.00 для обсуждения вопроса с сотрудниками Таможенной и Налоговой служб», — сказал Алтын Калыбаев.

Отметим, торговцы рынка сегодня во второй раз вышли на митинг с требованием снизить установленные тарифы на таможенные пошлины. В ГТС настаивают, что установленные ставки не менялись, отметив, что они едины для всех пяти государств — членов Евразийского экономического союза. Работники рынка заявили, что Таможенная служба вводит людей в заблуждение.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206715/