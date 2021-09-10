Дело Кумтора: Садыра Жапарова сравнили с римским консулом

Канадское руководство "Центерра Голд" по прежнему продолжает передергивать факты и порочить Кыргызстан в глазах мировой общественности.

Кроме этого, они любым способом пытаются остановить деятельность рудника "Кумтор".

"Был удаленно заблокирован доступ сотрудникам к глобальной системе электронных данных и специальным компьютерным программам, геотехническому программному обеспечению, отвечающему за мониторинг бортов карьера месторождения "Кумтор", а также к радиолокационной системе наблюдения за движением ледников.

Полностью стерты все данные, хранящиеся на электронных носителях "Кумтор Голд Компани". Таким образом, нарушен отлаженный механизм документооборота, расчета заработной платы, своевременного исполнения налоговых обязательств. Неоднократные обращения к "Центерра Голд" для восстановления доступа к программам проигнорированы", - говорится в сообщении пресс-службы "КГК".

Проще говоря, "Центерра" всячески вредит производству, дабы потом иметь возможность обвинить наше правительство не в состоятельности. Хотя судебные процессы идут и как минимум можно было бы подождать их окончания. По крайней мере, так делается в цивилизованном мире, представителями которого считают себя и канадцы. Впрочем, их тоже можно понять. На протяжении долгих лет руководство "Центерра Голд" благодаря коррумпированным руководителям страны и депутатам, в буквальном смысле, обворовывала нашу страну, иначе как объяснить, что из 12,5 млрд долларов прибыли рудника наша страна получила только 1,5 млрд.

В этой связи роль президента КР Садыра Жапарова, можно сказать, историческая и не вызывает сомнения, что если бы не его приход, то вопрос с Кумтором еще неизвестно, когда бы решился. С этим мнением согласен и политолог Бакыт Бакетаев, который сравнил главу государства с римским консулом Катоном.

- Безусловно одно, что именно Жапаров проявил политическую волю в этом вопросе и очень сомневаюсь, что кроме него кто-либо повел бы себя аналогично. Скорее всего продолжалось бы все как было: канадцы были бы в прибыли, а наша страна оставалась бы ни с чем. В этой связи я сравнил бы президента с римским консулом Катоном. Помните, он каждую свою речь заканчивал словами, что "Карфаген должен быть разрушен". Так и Жапаров, будучи депутатом, неоднократно повторял, что Кумтор должен работать в интересах народа, - сказал он.

Также отметил роль президента и академик Джамин Акималиев.

- Однозначно только Жапаров смог проявить политическую волю и если бы не он, то вопрос с Кумтором вряд ли бы решился когда-нибудь. Так как всех предыдущих купили деньгами и золотом. Плюс они постоянно обманывали свой народ. В любом случае когда-нибудь нужно было поднять эту тему и слава богу, что Жапарову хватило на это политической воли, - отметил он.

Ученый напомнил, что президенту в этом вопросе пришлось даже серьезно пострадать.

- Вы же помните, сколько лет Жапаров принципиально отстаивал интересы нашей страны и в итоге был осужден за это. Тем более, он, будучи уроженцам Иссык-Куля хорошо знал эту тему. Поэтому я убежден, что именно его принципиальная позиция и сдвинула камень с воды, - добавил Джамин Акималиевич.

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