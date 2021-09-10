Посольство КР в РФ призвало кыргызстанцев узаконить свое пребывание в России до 30 сентября

Для подачи заявления иностранцы должны заключить официальный трудовой договор.

Посольство КР в России призвало кыргызстанцев до 30 сентября узаконить свое пребывание в России и выполнить все необходимые правила – встать на миграционный учет, заключить трудовой договор и зарегистрироваться.

По данным диппредставительства, согласно указу президента России от 16 июня, временное пребывание мигрантов в РФ было продлено до 30 сентября.

До этого времени иностранные граждане, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, вправе обратиться с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы РФ.

Для подачи заявления иностранцы должны заключить официальный трудовой договор. В случае нарушения этого правила полиция может применить административное наказание.

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