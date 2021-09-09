"Ставила засосы, и я не удержался". Мужчина получил срок за секс с 13-летней девочкой

В Чуйской области мужчина получил семь с половиной лет за секс с 13-летней девочкой.

Постановление размещено на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

В милицию обратилась Асель. Она попросила принять меры в отношении Наиля, который вступил в половой контакт с несовершеннолетней дочерью женщины, после чего скрылся. Экспертиза подтвердила, что девственная плева несовершеннолетней нарушена.

Согласно заключению судебно-психолого-психиатрической экспертизы, потерпевшая каким-либо психическим расстройством не страдала и не страдает, склонности к патологическому фантазированию и повышенной внушаемости также не обнаружено. На белье девочки обнаружены сперматозоиды, и что они принадлежат Наилю, не исключено.

Мужчину обвинили по статье 164 УК КР "Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

Во время судебного заседания обвиняемый вину признал. Он рассказал, что потерпевшая попросила отвезти ее домой. Но туда девочка не пошла, напросившись с ним на отдых. В итоге Наиль взял ее с собой. Вместе с компанией он выпил. Ночевать они остались у братишки друга мужчины.

По его словам, Наиль и девочка в тот день зашли в комнату, сели на кровать, пообщались, потом легли отдыхать. Потом девочка начала на его шее ставить засосы. Обвиняемый, по его словам, был под градусом, не удержался и повел девочку в другую комнату. "Никакого насилия не было, все было по общему согласию", - заявил Наиль.

Мужчина признался, что потерпевшая сказала, что ей 16 лет.

Родные девочки рассказали, что она отпросилась погулять вечером на пару часиков. Но домой ночевать не вернулась. Утром мать девочки обратилась в милицию. Пришедшая домой дочь сказала, что ее увезли на машине и пытались изнасиловать. Но позже призналась, что уединилась с Наилем добровольно. Мать пояснила суду, что девочке 13 лет, а не 16. И отказалась от претензий к подсудимому.

Девочка также сказала, что все было добровольно: претензий у нее нет.

Районный суд признал мужчину виновным и назначил ему семь с половиной лет лишения свободы.



URL: https://kaktus.media/445702