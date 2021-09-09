Переплывшие Иссык-Куль. Первые в истории

Недавно пловец Владислав Шулико переплыл озеро Иссык-Куль в длину. Он преодолел 181 км.

Отметим, что сегодня, 9 сентября, Владислав будет гостем редакции Kaktus.media и в прямом эфире ответит на вопросы читателей.



А пока рассказываем вам о тех, кто попытался покорить Иссык-Куль. Когда Kaktus.media начал собирать такую информацию, то выяснилось, что точных данных о тех, кто переплывал Иссык-Куль или по крайней мере пытался это сделать, нет. Мы восстанавливали сведения, опираясь на воспоминания участников заплывов и членов сборной по плаванию тех лет.

Попытка покорить Иссык-Куль

В далеком 1985 году в одиночку переплыть озеро в ширину - 36 км - попытался Ахмед Анарбаев. Он был единственным пловцом из Киргизской ССР в составе сборной СССР, участвовавшим в Олимпийских играх в Мехико в 1968 году.

Kaktus.media он рассказал, что в 1982 году он переплыл Иссык-Куль в составе команды из трех человек, а затем решился пройти дистанцию в одиночку. Стартовал он в Тамге и должен был финишировать в Чолпон-Ате.

"Меня сопровождала киногруппа во главе с режиссером и оператором Евгением Котловым. Все они были не первый день знакомы со спортом. Они и взяли на себя все расходы по заплыву", - рассказал Анарбаев.



Я стартовал вечером примерно в 19:00. К сожалению, начался шторм, несколько раз сопровождающие теряли меня из виду. Поэтому было решено, что я должен плыть за судном.

"Они светили прожекторами и двигались впереди меня, боялись, что снова меня потеряют. А выхлопные газы от двигателя не позволяли мне дышать. Я никак не мог их убедить, чтобы они плыли справа или слева. Они боялись и шли передо мной, была еще встречная волна от катера. В результате я вынужден был остановиться, у меня произошел спазм грудных мышц, проще говоря, отравление. И спустя пять с половиной часов меня вытащили из воды и прекратили заплыв", - рассказал он.

Он отметил, что фрагмент из этого заплыва вошел в фильм "Вплавь из Азии в Америку".

Первый в одиночке

С 1985 по 2020 год многие предпринимали попытки в одиночку переплыть озеро. Но все дистанции были короткими - от 5 км до 15 км.

Если говорить о тех, кто переплыл озеро по всем правилам, то удалось это осуществить чемпиону Азии и Казахстана по плаванию на открытой воде Виталию Худякову, который недавно выступил на Олимпийских играх в Токио. Он представлял Казахстан.

Его отец и тренер Евгений Худяков рассказал Kaktus.media, что в 2020 году 5 августа Виталий должен был выступить на Олимпийских играх в Токио, однако их перенесли в связи с COVID-19. Поэтому в этот день Виталий решил проверить свою готовность к состязаниям. После отмены игр четырехлетия это был одним из этапов подготовки к играм, которые должны были состояться в 2021 году. Кроме того, тренер решил таким образом мотивировать своего подопечного.

Пловец решил переплыть Иссык-Куль по правилам Международной федерации плавания (FINA), где спортсмену разрешено носить гидрокостюм при температуре ниже 18. Ему нельзя было отдыхать в сопровождающей его лодке. Питаться он мог каждые час-два, но оставаясь на воде. Еду и питье на удочке ему подавал тренер, как того требуют правила FINA.

Судьей в этом заплыве выступил тот самый Ахмед Анарбаев. Худяков проплыл 56 км за 13 часов 18 минут.

"Часы Виталия, которые измеряли расстояние и пульс, разряжались, приходилось ему оставлять нам для подзарядки и плыть дальше. А возвращали их во время следующей остановки на воде", - добавил Худяков-старший.

Судействующий в этом заплыве Ахмед Анарбаев заметил, что в гидрокостюме плыть на дальние дистанции почти невозможно. Поэтому на финише у Виталия руки были в крови, был очень сильно стерт локтевой сустав, из-за этого не мог сгибать руки и финишировал на прямых руках.

Кто же переплывал Иссык-Куль?

Многим все же удавалось переплыть озеро в ширину и в длину, но это были в основном командные эстафеты. 24 августа 1982 года тот же Анарбаев в команде с Петром Ткаченко, Владимиром Подзоровым первыми переплыли Иссык-Куль.

Дистанция из Покровки в Ананьево составила 36 км.

"Погода была штормовая, температура воды - 17 градусов. Тогда настоящих гидрокостюмов не было, и мы в такую погоду преодолели дистанцию просто в плавках", - поделился воспоминаниями Анарбаев.

Их сопровождал военный катер, судейскую бригаду возглавлял заслуженный тренер и заведующий кафедрой Физкультурного института Константин Гусаров.

"Это не было зафиксировано как рекорд, все было ради популяризации плавания как спорта. Мы финишировали и вышли на пустынный берег в селе Ананьево", - рассказал он.

Затем в ноябре 1991 года Анарбаев предпринял очередную попытку переплыть Иссык-Куль в составе группы из восьми человек. Тогда температура воды была всего 7 градусов. Заплыв прошел успешно.

В команде тогда были кыргызстанцы Лилия Шаяхметова, Петр Ткаченко, Сергей Крышин, Олег Подгорный, Ахмед Анарбаев, а также россиянин Юрий Лопатин, казахстанцы Владимир Гетьман и Ринат Дауранов. Они стартовали в Тамге, проплыли более 18 часов и завершили его в Чолпон-Ате.

Через месяц, в декабре, Ассоциация марафонского зимнего плавания СССР организовала еще один заплыв от Балыкчы до Каракола. В нем принимали участие около 40 человек. Участники проплыли эстафетой дистанцию 180 км.

Эстафеты по Иссык-Кулю в современности

Незамеченной для общественности осталась эстафета пловцов из России и Беларуси, которые также в этом году переплыли озеро Иссык-Куль от Тона до села Чон-Сары-Ой.

Две команды решили преодолеть дистанцию 45 км. Первая завершила заплыв за 15 часов 22 минуты, а вторая за 17 часов 49 минут.

В составе команды были по три человека, состоящие только из профессиональных спортсменов, многократно принимавшие участие в российских и международных заплывах на открытой воде. Участники сменяли друг друга каждые 30 минут.



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