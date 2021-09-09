Тата Улан: Садыр Жапаров подарил мне часы, несмотря на мою критику

Рэпер отметил, что за выпады в адрес Алмазбека Атамбаева он в свое время подвергся гонениям

Отечественный рэп-исполнитель Тата Улан получил часы в подарок от президента Садыра Жапарова. Об этом артист написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Когда я критиковал Атамбаева, то подвергся гонениям на 10 лет. Садыр аба - справедливый человек, который подарил мне часы, несмотря на критику. Я благодарен ему. Теперь те, кто не звал меня на площадь, зовите, показывайте меня. Я получил амнистию!», - пишет рэпер.

Напомним, Тата Улан во время октябрьских событий выступал на центральной площади с песней «Келатат жаштар», которую часто использовали во время выступлений Садыра Жапарова перед его сторонниками.



vesti.kg

