Цель «Центерры» - любым способом остановить деятельность рудника «Кумтор»

Был удаленно заблокирован доступ сотрудникам к глобальной системе электронных данных и специальным компьютерным программам

Передергивая факты, «Центерра Голд» обвиняет кыргызскую сторону в захвате рудника «Кумтор» в целях опорочить Кыргызстан в глазах мировой общественности, выгородив себя пострадавшей стороной. Фактические обстоятельства свидетельствуют об обратном.

Начиная с 15 мая 2021 года, «Центерра Голд» предпринимает колоссальные усилия ради достижения одной цели - любым способом остановить деятельность рудника «Кумтор» и обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом.

Был удаленно заблокирован доступ сотрудникам к глобальной системе электронных данных и специальным компьютерным программам, геотехническому программному обеспечению, отвечающему за мониторинг бортов карьера месторождения «Кумтор», а также радиолокационную систему наблюдения за движением ледников. Попутно полностью стерты все данные, хранящиеся на электронных носителях «Кумтор Голд Компани», и таким образом нарушен отлаженный механизм документооборота, расчета заработной платы сотрудникам, своевременного исполнения налоговых обязательств. Неоднократные обращения к «Центерра Голд» для восстановления доступа к программам проигнорированы.

Реализуя задуманное, «Центерра Голд» в попытке любым способом добиться остановки поставок необходимого оборудования и расходных материалов на месторождение Кумтор инициировала судебный процесс в г. Нью-Йорк (США), якобы с целью защитить «Кумтор Голд Компани». Неподсудность дела суду США канадцев мало интересовала, крайне важными стали открывшиеся возможности, ставшие доступными в силу специального законодательства США по банкротству.

Вступившее в силу автоматическое приостановление обязало поставщиков продолжать выполнять свои контрактные обязательства и не допускать любых действий, которые могут помешать текущей деятельности «Кумтор Голд Компани». Однако, как очень быстро выяснилось, преследуя через обращение в суд иные цели, канадцы стали рассылать поставщикам письма с угрозой судебного преследования в случае продолжения поставок материалов в адрес «Кумтор Голд Компани», а также вводить поставщиков в заблуждение относительно применения автоматического приостановления, указывая, что оно запрещает поставщикам продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с условиями заключенных контрактов. По сути, процесс в Нью-Йорке стал откровенным саботажем деятельности рудника «Кумтор», направленным против временного внешнего управления и Кыргызстана.

Тот факт, что в случае остановки производства тысячи сотрудников могут остаться без работы и им нечем будет кормить свои семьи, менеджмент «Центерра Голд» не интересует. Не волнует канадцев и то, что, в случае остановки рудника перезапустить производство будет очень сложно. Повторный запуск потребует значительных усилий, финансовых затрат и времени. На руку канадцам будет и кризис, вызванный невыполнением социальных обязательств перед тысячами сотрудников, остановка закупок товаров и услуг, снижение налоговых поступлений в бюджет и т.д.

25 августа в отечественных СМИ опубликовано сообщение о подаче «Центерра Голд» заявления в cуд Нью-Йорка с экстремальным требованием наложить на правительство Кыргызстана штраф в размере $1 миллиона в день. Тон и стилистика подобраны так, чтобы оказать давление на кыргызскую сторону, искусственно провоцируя панику и ажиотаж. При этом умышленно скрыты следующие очевидные факты: данное заявление только подано в суд, и еще даже не рассмотрено судом.

Данное заявление является требованием стороны в процессе, которое в СМИ пытаются преподнести как свершившийся или неизбежный факт. Обстоятельства, которые, по мнению «Центерра Голд», мешают суду США вести процесс по банкротству, безосновательны.





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