На сегодняшний день депутатов не прослушивают, — МВД

На сегодняшний день не проводится прослушивание телефонных разговор депутатов, сказал заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев на заседании Жогорку Кенеша.
Он проинформировал, что прослушивание некоторых депутатов и активистов проводилось со стороны МВД с 6 января по 10 февраля.
Депутат Аманкул Токтомамбетов («Бир Бол») спросил, в качестве кого прослушивали депутатов: как граждан Кыргызстана или парламентариев. На это Аширходжаев ответил, что уточнит этот вопрос.
Токтомамбетов попросил озвучить итоги прослушивания телефонных разговоров на заседании Жогорку Кенеша.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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