Акматалиев: Вместо пустых слов о том, чтобы не продавать свое будущее, нужны реальные меры против продажи голосов

Бишкек, "Саясат. kg". Нелегко поймать с поличным того, кто подкупает, мы знаем, что это делается втайне.

«Практика неоднократно показала: основная проблема на выборах – подкуп голосов! Возможно есть и другие правонарушения, но подкуп и продажа голосов остаются главной проблемой…

По правде говоря, проблема многогранная. Нелегко поймать с поличным того, кто подкупает, мы знаем, что это делается втайне.

Родные, у меня конкретный вопрос: есть ли реальные способы противодействия подкупу голосов? Какие есть методы? Что надо делать?

Конечно, мы озвучиваем пламенные речи: «Стыдно, не продавай будущее, будешь осужден, надо голосовать тому, кто построит будущее, а не дает деньги. Надо избрать образованную молодежь, а не купцов, олигархов и базаркомов». Но это не решает проблемы… Или нам нужно сдаться, констатировав, что бороться с подкупом бесполезно? Какие конкретные шаги предложат правоохранительные органы, избирательные комиссии, активисты и представители власти?

Или у страха глаза велики и мы переоцениваем значимость подкупа голосов? Может масштабы подкупа не столь велики?» — пишет политолог Алмазбек Акматалиев.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org