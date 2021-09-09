Обманули на крупную сумму. Инвестор из Швейцарии о ситуации с Gergert Sport

Инвестор из Швейцарии Даниель Бейшат заявил, что стал жертвой обмана бизнесмена Виталия Гергерта, который является основателем магазина спортивной одежды Gergert Sport.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бишкеке.

По словам инвестора, первоначально он вложил 100 тысяч евро. Взамен мужчине обещали дивиденды в виде 12 процентов годовых. С 2016 по 2017 год Даниель Бейшат получил все как положено, но проблемы начались с 2018 года.

«Виталий Гергерт начал задерживать дивиденды, избегать встреч. Получив от меня последний транш в конце 2019-го в виде 200 тысяч евро, Гергерт исчез и перестал отвечать на телефонные звонки», — рассказал он.

Отмечается, что каких-либо партнерских обязательств и соглашений между сторонами не было.

В марте 2021-го Даниель Бейшат написал заявление в правоохранительные органы. Начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Виталия Гергерта задержали, но позже отпустили под домашний арест.

«Я удивлен решением суда, его должны были взять под стражу. Хочу обратить внимание руководства Кыргызстана на мою ситуацию и призвать взять под контроль ход расследования», — заключил Даниель Бейшат.



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