Пресечена незаконная деятельность сети майнинг-ферм на территории г.Бишкек и Чуйской области

Бишкек, "Саясат. kg". 4 сентября 2021 года, на территории СЭЗ «Бишкек» также был обнаружен контейнер с майнинг-аппаратами в количестве 200 единиц.
ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по пресечению коррупционных схем в энергетическом секторе была выявлена и пресечена незаконная деятельность сети майнинг-ферм.
В рамках материалов досудебного производства было установлено, что гражданами Кыргызской Республики «М.Д.О.» и «А.Н.Р.» при содействии отдельных работников ОАО «Северэлектро» была организована противоправная деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-ферм с незаконным подключением к электрическим сетям ОАО «Северэлектро» и хищением электрической энергии в крупном размере.
Так, 7 сентября 2021 года в ходе проведенных мероприятий была выявлена незаконная деятельность двух майнинг-ферм на территории г.Бишкек и Чуйской области (Сокулукский район, с.Ново-Павловка), где с начала 2021 года функционировало 500 единиц майнинг аппаратов.
По предварительным данным ОАО «Северэлектро», размер ущерба от хищения электрической энергии указанных майнинг-ферм составляет около 20 млн. сом.
4 сентября 2021 года, на территории СЭЗ «Бишкек» также был обнаружен контейнер с майнинг-аппаратами в количестве 200 единиц.
В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия по возмещению нанесенного ущерба государству, а также привлечению к уголовной ответственности организаторов незаконной майнинговой деятельности и установлению причастности сотрудников ОАО «Северэлектро» к хищению электроэнергии.
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