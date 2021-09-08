В Кыргызстане появятся солнечные электростанции?

Как вы знаете, в Узбекистане были построены солнечные электростанции благодаря финансированию инвесторов.

Построившая эти электростанции компания MASDAR из ОАЭ выразила заинтересованность в инвестирование в возобновляемые источники энергии в Кыргызстане.

Представители компании встретились с руководством Министерства энергетики КР, провели переговоры о реализации энергетических проектов в стране, достигли договоренностей.

По итогам встречи был подписан меморандум, стороны начали готовить документы по строительству солнечной электростанции. Пока неизвестно, где будет отстроена солнечная электростанция. Но если проект будет реализован, это облегчит ситуацию в энергетике, находящейся в тяжелом положении, будут созданы дополнительные источники энергии.

Источник: газета «Майдан.kg» №30 от 08.09.2021 / стр. 5, gezitter.org