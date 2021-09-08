В Кыргызстане появятся солнечные электростанции?

Как вы знаете, в Узбекистане были построены солнечные электростанции благодаря финансированию инвесторов.
Построившая эти электростанции компания MASDAR из ОАЭ выразила заинтересованность в инвестирование в возобновляемые источники энергии в Кыргызстане.
Представители компании встретились с руководством Министерства энергетики КР, провели переговоры о реализации энергетических проектов в стране, достигли договоренностей.
По итогам встречи был подписан меморандум, стороны начали готовить документы по строительству солнечной электростанции. Пока неизвестно, где будет отстроена солнечная электростанция. Но если проект будет реализован, это облегчит ситуацию в энергетике, находящейся в тяжелом положении, будут созданы дополнительные источники энергии.
Источник: газета «Майдан.kg» №30 от 08.09.2021 / стр. 5, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!