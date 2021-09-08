Поехали к родне. В Душанбе четверо кыргызстанцев осуждены за пересечение границы

В Таджикистане трое граждан Кыргызстана признаны виновными в незаконном пересечении границы.

Об этом 24.kg сообщили в МИД КР.

Суд над тремя кыргызстанцами прошел еще 27 и 28 июля 2021 года.

Абдулбос Нуридинов и Иброим Мурзамидинов приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет по статье 335 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса РТ.

Еще один кыргызстанец — Хатамбек Эгембердиев получил 2 года тюрьмы по той же статье.

В МИД отметили, что с просьбой об экстрадиции осужденных кыргызстанцев на родину обратились только родственники Айбека Махмудова.

От родственников остальных осужденных заявлений о рассмотрении вопроса экстрадиции для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызстане не поступало.

Напомним, 10 апреля 2021 года в Жерге-Тальском районе были задержаны четверо граждан КР: Айбек Махмудов, Абдулбос Нуридинов, Иброим Мурзамидинов, Хатамбек Эгембердиев. Они прибыли в Таджикистан к родственникам. Через неделю их перевели в СИЗО Душанбе.

Ранее Айбек Махмудов был осужден на пять лет.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206398/