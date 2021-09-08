Депутат возмущен, что ОТРК необъективно освещает рост цен на бензин

Председатель наблюдательного совета ОТРК Кубат Болотканов признал, что канал действительно не показывает ситуацию в стране на 100 процентов.
Сегодня на заседании парламента депутат Абдывахап Нурбаев раскритиковал директора ОТРК за то, что канал необъективно освещает рост цен на бензин и продукты.
Председатель наблюдательного совета ОТРК Кубат Болотканов признал, что канал действительно не показывает ситуацию в стране на 100 процентов.
«Если канал начнет попирать понятие «общественный», мы можем принять определенные меры к директору. Мы стараемся все показывать. Не могу сказать, что на 100 процентов, но все, что можно, показываем», — сказал Кубат Болотканов.
Глава ОТРК отметил, что канал «Ала-Тоо-24» освещает эту проблему и сравнивает цены с Россией, Казахстаном и Европой. «Мы говорим не про то, что у нас продукты дешевле, а о том, что и в мире цены растут», — сказал Бактияр Алиев.
Депутат Абдывахап Нурбаев спросил директора ОТРК Бактияра Алиева, почему канал не освещает рост цен на продукты и ГСМ.
«Почему у вас нет аналитических программ по этой проблеме? Почему вы не позвали ни одного чиновника, министра, премьер-министра? Если вы даете такую информацию, вы указываете на то, что у нас все дешево, но ведь у нас и зарплаты ниже почти в 10 раз. Вы не освещаете проблемы населения. Вы сидите открыв рты, говорите, что независимы. Все люди перешли на YouTube», — возмутился депутат.
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