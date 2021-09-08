Каната Сагымбаева обвинили в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го

По ее словам, два эпизода по событиям 5-6 и 9 октября 2020 года объединили в одно производство.
Бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву вручили уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков в октябре 2020 года. Об этом 24.kg сообщила Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, два эпизода по событиям 5-6 и 9 октября 2020 года объединили в одно производство.
«Канату Сагымбаеву вручили уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти. Он вышел с допроса», — сказала Кундуз Жолдубаева.
Отметим, ранее сообщалось, что Канат Сагымбаев и Фарид Ниязов 5 октября 2020 года находились в СИЗО-1 Бишкека. Им изменили меру пресечения 6 октября.
5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынуждено аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.
9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие вышли на акцию протеста. На площади между ними и сторонниками Садыра Жапарова произошла потасовка. Участников митинга закидали камнями.
Позже ГКНБ и МВД задержали организаторов акции протеста, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206423
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